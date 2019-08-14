В Берлине заявили, что ничего не знают о намерении США передислоцировать войска из ФРГ

14 августа 2019 17:54 (UTC+04:00)

Германия не комментирует заявления посла США в Берлине о перспективах передислокации войск в другие страны, поскольку не знает о соответствующих планах. "У нас нет сведений, что планируется передислокация войск", - заявила в среду на брифинге в Берлине представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Посол США в Германии Ричард Гренелл ранее допустил возможность перевода части американских военнослужащих из Федеративной Республики в другое место. "Оскорбительно, когда ждут, что налогоплательщики США продолжат оплачивать пребывание 50 тыс. американцев в Германии, но немцы при этом будут использовать торговый профицит для внутренних целей", - сказал он.

Меркель после состоявшейся в среду встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой не дала подробных комментариев на этот счет. "Думаю, что место дислокации в Германии подходит американским военнослужащим, поскольку туда было вложено много инвестиций", - сказала она. По словам главы кабмина ФРГ, Берлин выполняет достигнутые в рамках НАТО обязательства по увеличению затрат на оборону. "Это в наших интересах", - добавила канцлер.

В Германии расквартированы 35 тыс. военнослужащих США и 17 тыс. гражданских лиц, работающих на американские войска.

США полагают, что ФРГ недостаточно тратит на оборону. Вашингтон хочет, чтобы Берлин расходовал на эти цели 2% ВВП, но власти ФРГ готовы к 2024 году нарастить данную статью расходов до 1,5%. Согласно проекту бюджета на следующий год, Германия потратит на оборону €44,9 млрд, это примерно 1,2% ВВП.

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