Корбин поддержал идею возобновления работы парламента для недопущения Brexit без сделки

19 августа 2019 16:46 (UTC+04:00)

Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин поддержал идею досрочного прекращения парламентских каникул с целью недопущения выхода страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Лидер британской оппозиции выступил в понедельник с речью перед своими сторонниками в английском городе Корби (графство Нортгемптоншир), сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Корбина, из-за невозможности разрешить ситуацию с Brexit страна "погружается в политический и конституционный кризис". "Мы поддерживаем досрочный созыв парламента, чтобы воспрепятствовать премьер-министру совершить такой маневр, из-за которого мы выйдем из ЕС 31 октября без каких-либо дальнейших дебатов в Палате общин", - сказал лидер лейбористов.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы остановить катастрофический сценарий с отсутствием сделки, на реализацию которого у этого правительства нет мандата", - отметил он.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода в кресло британского премьера занял евроскептик Борис Джонсон, который пообещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit - прим. ТАСС).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Правительство Британии опровергло сообщения о неготовности страны к "жесткому" Brexit
В мире 04:52
Посол Ирана в Великобритании заявил, что Grace 1 покинет Гибралтар 18 августа вечером
Иран 18 августа 18:51
Встреча Джонсона и Меркель пройдет 21 августа в Берлине - СМИ
Европа 18 августа 17:00
КСИР: присутствие США и Британии уменьшает безопасность Персидского залива
Иран 18 августа 13:15
Британия столкнется с нехваткой продуктов питания и топлива при Brexit без сделки - СМИ
Европа 18 августа 11:57
Часть консерваторов поддержала план Корбина по недопущению Brexit без сделки
Другие страны 16 августа 15:51
Лента новостей
В Ереване экоактивисты перекрыли проспект
Армения 17:26
Азербайджанская небанковская кредитная организация увеличила выручку почти на 80 процентов
Финансы 17:20
Стало известно время введения единой школьной формы в Азербайджане
Общество 17:19
В Северной Ирландии произошел взрыв
Другие страны 17:18
Азербайджанский производитель вина приступит к экспорту в соседнюю страну
Бизнес 17:10
По ж/д Баку-Тбилиси-Карс перевозится около миллиона тонн грузов
Бизнес 17:06
"ЖАРА 2019" на Первом канале России
Интересное 16:58
Азербайджан увеличил экспорт цемента в Грузию
Финансы 16:58
Число жертв наводнений и оползней на севере Индии достигло 40 человек
Другие страны 16:57