На юге Таиланда произошла серия взрывов

21 августа 2019 12:19 (UTC+04:00)

По меньшей мере семь человек получили ранения в результате серии взрывов, которые произошли в провинции Яла на юге Таиланда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным местных властей, три взрывных устройства были прикреплены к линиям электропередач в различных районах провинции. Кроме того, одно взрывное устройство находилось внутри банкомата, еще одно сдетонировало рядом с продуктовым магазином. Отмечается, что в результате взрывов пострадали трое детей. Тайские службы безопасности ищут виновников произошедшего. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

2 августа в центре Бангкока, где проходила 52-я ежегодная встреча министров иностранных дел АСЕАН, произошло несколько небольших взрывов. Пострадали два сотрудника коммунальных служб города. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча распорядился немедленно начать расследование случившегося.

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