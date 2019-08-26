Премьер Индии призвал начать массовую кампанию против одноразовых изделий из пластика

26 августа 2019 12:21 (UTC+04:00)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в воскресенье призвал всех граждан начать 2 октября, когда страна будет отмечать 150-ю годовщину со дня рождения лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди (1869-1948), массовую кампанию по борьбе с одноразовыми изделиями из пластика и отходами из этого материала. С соответствующим заявлением он выступил в традиционном радиообращении к нации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В этом году мы будем отмечать день рождения Ганди как день избавления Индии от пластика", - сказал Моди. Он отметил, что 2 октября будет заложен фундамент "новой революции" против одноразовых пластиковых изделий, загрязняющих окружающую среду.

Премьер призвал индийцев полностью отказаться от использования одноразовых полиэтиленовых пакетов. Он обратился к главам администраций муниципалитетов, экологическим организациям и корпоративному сектору помочь удалить скопившиеся в городах многочисленные пластиковые отходы до праздника Дивали, который страна будет отмечать 27 октября.

Моди также потребовал от торговцев и владельцев магазинов предоставлять покупателям пакеты и сумки из материалов, которые не вредят экологии.

Как отмечают эксперты, использование одноразовых пластиковых пакетов является серьезной проблемой для окружающей среды во всем мире. В конце прошлого года Международный валютный фонд указал, что к 2050 году в океанах планеты "накопится больше пластика, чем рыбы (в весовом соотношении)". Этот прогноз вызвал большую тревогу в мире, экологи во многих странах стали настойчивее поднимать вопрос о запрете использования полиэтиленовых пакетов.

Сумки из этого материала являются не только одним из самых распространенных, но и одним из самых стойких видов мусора - в почве срок их распада составляет от 100 до 500 лет. Особенно пагубно подобный мусор влияет на морскую фауну: по данным международной экологической организации Greenpeace, пластик составляет свыше 80% общего объема мусора в Мировом океане, от содержащихся в нем токсинов ежегодно погибает свыше миллиона морских птиц, сотни тысяч животных.

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