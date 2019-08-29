Россия получила от Индии аванс за С-400

29 августа 2019 11:31 (UTC+04:00)

Индия выплатила России аванс за зенитно-ракетные комплексы С-400, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Этот вопрос урегулирован. Технические детали в силу объективных причин мы не комментируем", — уточнил собеседник агентства.

Ранее заместитель директора службы Владимир Дрожжов заявлял, что Москва надеется получить первую выплату до конца года, в этом случае поставки могут начаться в 2020-м, а завершиться к 2025 году.

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