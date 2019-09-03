В Швеции разработали одежду, которая облегчит слепоглухим общение с внешним миром

В Университете Бороса разработали одежду с коммуникативной функцией, которая облегчит использующим тактильный язык слепоглухим людям общение с внешним миром. Для многих тактильный язык предполагает "написание" передаваемой информации на руке, а в случае с новой одеждой она может передаваться через контактирование со спиной, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В рамках финансируемого ЕС проекта SUITCEYES ученые и инженеры из Бороса уже создали первый прототип - жилетку, на задней части которой расположены вибрирующие клетки, передающие посылаемые компьютером сигналы.

"Людям, которые не могут видеть и слышать, нужна иная форма коммуникации. Вот мы и работаем с прикосновением", - рассказывает в интервью телеканалу SVT один из авторов проекта Нильс-Кристер Перссон.

По его словам, он и его коллеги прошли только половину пути. Следующим шагом должно стать подсоединение к одежде камеры, которая вместе с компьютером будет распознавать происходящее в помещении и посылать информацию в базу данных, откуда на одежду будут поступать соответствующие вибрирующие сигналы.

"Нам бы хотелось создать систему, которая определяла бы, что происходит в комнате. Например, где стоит чашка с кофе. Подобные вещи в повседневной жизни исключительно важны", - говорит ученый.

Он также отмечает, что помимо чисто технической стороны, разработчикам приходится учитывать моменты юридического характера. Например, кто владеет информацией, направляемой от компьютера к человеку и обратно?

В Университете Бороса уже давно занимаются "умными" тканями. В рамках этого европроекта исследования в этой области идут и в других странах. Так, в Греции работают над интерфейсом, способным распознавать окружающие предметы и лица, а в Нидерландах создаваемые прототипы проходят испытания.

"Главная задача - сделать электронику более компактной. И потом основное, конечно же, - сами слепоглухие, учет их нужд и желаний", - отмечает Нильс-Кристер Перссон.

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