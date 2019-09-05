Турция развернет систему С-400 к весне 2020 года

5 сентября 2019 11:02 (UTC+04:00)

Турция планирует развернуть приобретенные у России зенитные ракетные системы С-400 к весне 2020 года. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На следующий год к весне система будет развернута… Контракт с Турцией исполняется, сейчас идет отгрузка второй партии системы, которая законтрактована. Еще пара недель, и она будет на территории", - сказал он.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать самолеты и крылатые ракеты, на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с.

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