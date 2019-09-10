Сезонные наводнения в Таиланде унесли жизни 28 человек

Сезонные наводнения, вызванные муссонными ливнями, продолжаются в 32 из 77 провинций Таиланда, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

С 29 августа на севере и северо-востоке страны они унесли жизни 28 человек, и опасность новых наводнений продолжает оставаться высокой, говорится в сообщении. По заявлению департамента, опубликованному во вторник, новые наводнения ожидаются в северных и северо-восточных районах страны в связи с продолжающимися ливнями.

С 29 августа, когда поступили первые данные о погибших в результате наводнений, в течение двух суток охвативших отдельные территории в 44 провинциях, площадь затопления значительно увеличилась в 32 провинциях, сообщает газета. За последние 10 дней погибли 28 человек, пострадали 370 тысяч 749 домовладений и оказались затопленными пять автомобильных дорог провинциального значения, говорится в сообщении.

Наводнения происходят в Таиланде и в соседних странах ежегодно в сезон дождей, который продолжается с конца апреля - середины мая до конца октября. Наибольшее количество осадков и, соответственно, наводнений, приходится на конец августа - конец октября.

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