АСЕАН поддерживает репатриацию представителей народности рохинджа в Мьянму

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) поддерживает возвращение в Мьянму представителей народности рохинджа, бежавших в Бангладеш. Об этом заявил министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай в кулуарах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этом году Таиланд является председателем блока, который объединяет 10 стран (Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы поддерживаем репатриацию перемещенных лиц, которая все еще является предметом переговоров между Мьянмой и Бангладеш", - привела его слова официальный представитель МИД Таиланда Бусади Сантипитакс.

Кроме того, глава МИД провел двусторонние переговоры с министром по делам офиса государственного советника Мьянмы Чжо Тин Све, чтобы обсудить этот вопрос, сообщила в воскресенье газета Bangkok Post.

"Поскольку министры иностранных дел стран АСЕАН встретятся в неформальной обстановке, мы надеемся, что Мьянма сообщит о прогрессе в этом вопросе. Это подтвердит роль ассоциации и признание Мьянмой наших усилий", - уверена представитель МИД Таиланда.

Сантипитакс отметила, что позиция блока согласуется с оценкой потребностей, обозначенных Группой по реагированию и оценке чрезвычайных ситуаций АСЕАН при поддержке официальных лиц Мьянмы. "Секретариат АСЕАН и представители группы, а также должностные лица Мьянмы провели исследование и посетили этот район", - добавила Сантипитакс.

Ситуация в штате Ракхайн обострилась в августе 2017 года, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа", образованного в 2013 году, напали на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию. В прошлом в Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами рохинджа и местными буддистами. Согласно официальным данным, новая волна насилия привела к гибели более 400 человек, порядка 740 тыс. рохинджа, по оценкам ООН, бежали в Бангладеш.

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