В Бангкоке зафиксировали сильный уровень загрязнения воздуха

30 сентября 2019 06:59 (UTC+04:00)

Качество воздуха в столице Таиланда ухудшилось в понедельник в несколько раз, в город вернулся смог. Об этом свидетельствуют данные мониторинга уровня загрязнения воздуха World's Air Pollution ("Мировое загрязнение воздуха"), сообщает Trend cо ссылкой на ТАСС.

В 19 районах Бангкока индекс качества воздуха повышен до красного уровня и, при норме в 50 пунктов, составляет от 155 до 178, то есть может оказывать негативное влияние на здоровье людей. Входящие в группу риска лица могут испытывать серьезные последствия от нахождения на открытом воздухе.

Обычно пик загрязнения воздуха в Бангкоке приходится на период с декабря по апрель. В это время года нет ветра, и выбросы от автомобилей и предприятий задерживаются в атмосфере.

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