В Канаде разыграли джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере $49 млн

Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 65 млн канадских долларов ($49 млн) разыгран в Канаде. Об этом в субботу сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Выпавшие номера - 20, 31, 35, 36, 39, 42 и 44. Бонус-число - 23", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что счастливый билет был продан в одной из провинций Западной Канады. Также были разыграны восемь так называемых утешительных призов в размере 1 млн канадских долларов ($750 тыс.) каждый. Пока установлено, что один из победителей проживает в провинции Онтарио.

Согласно правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

В 2015-2019 годах в Канаде были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн канадских долларов в Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.

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