Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо получили Букеровскую премию

15 октября 2019 01:55 (UTC+04:00)

Маргарет Этвуд с книгой "Заветы" и Бернардин Эваристо с романом "Девушка, женщина, все остальное" разделили Букеровскую премию (Booker prize) по литературе за 2019 год, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

О необычном решении наградить сразу двух писательниц, включенных в "короткий список" претендентов на премию, было объявлено в понедельник вечером в ходе торжественной церемонии присуждения премии в Лондоне.

В этом году на награду также претендовал Салман Рушди, ранее уже становившийся лауреатом Букеровской премии.

Денежная составляющая премии равна £50 тыс. ($63 тыс. по текущему курсу).

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