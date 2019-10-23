В Чили автомобиль наехал на группу демонстрантов

23 октября 2019 08:41 (UTC+04:00)

Автомобиль наехал на группу демонстрантов в городе Сан-Педро-де-ла-Пас на юге Чили, в результате погиб один человек и по меньшей мере восемь пострадали, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В городе Сан-Педро-де-ла-Пас автомобиль наехал на группу людей, в результате чего один человек погиб", - сообщил представитель властей региона Био-био в эфире телеканала Mega.
Отмечается, что прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автомобиля.

С учетом этого число людей, погибших в ходе акций протеста в Чили, возросло до 17, пять из которых погибли в результате действий сотрудников вооруженных сил. Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара), что привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли торговые центры, автобусы, в крупные города были стянуты военные и бронетехника.

Власти Чили на фоне массовых беспорядков ввели чрезвычайное положение не только в столице, но и в ряде городов, популярных у туристов. Четыре ночи подряд в ряде городов страны устанавливался комендантский час.

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