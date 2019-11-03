Трамп хочет, чтобы Зеленский приехал в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что с удовольствием бы принял президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, и выразил надежду на его скорый визит в Соединенные Штаты. Американский лидер рассказал об этом в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Нью-Йорк, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом", - цитируют американского президента журналисты пресс-пула Белого дома, отмечая, что Трамп "выразил уверенность, что он Зеленский скоро приедет" в США.

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