Генсек НАТО призвал Германию больше инвестировать в оборону

НАТО рассчитывает на выполнение Германией своих обязательств по повышению расходов на оборону, так как альянс необходим для безопасности в Европе, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы согласны с тем, что сильная НАТО необходима для мира и безопасности в Европе. И мы согласны с тем, что для сохранения сильной НАТО мы должны продолжать инвестировать в готовность наших сил, потому что в непредсказуемом мире мы должны быть готовы реагировать быстрее", - заявил Столтенберг на пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине.

Он добавил, что "приветствует планы Германии по увеличению своего оборонного бюджета". "Я приветствую тот факт, что вы уже начали это делать. И я рассчитываю на то, что Германия сохранит этот импульс и выполнит свои обязательства. Потому что речь идет об инвестировании в нашу собственную безопасность", - заявил Столтенберг.

Ранее в четверг в интервью изданию The Economist президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коме в связи с тем, что в работе альянса отсутствует планирование и координация между США и европейскими союзниками. Французский президент отметил, что сейчас "НАТО как система не регулирует действия своих членов". По его словам, стоит стране-участнице альянса "почувствовать, что она имеет право следовать своим путем", который к тому же одобрен США, роль НАТО отходит на второй план.

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