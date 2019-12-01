В Алжире заявили, что резолюция Европарламента нацелена на срыв президентских выборов

1 декабря 2019 05:37 (UTC+04:00)

Резолюция Европарламента (ЕП) о ситуации в сфере обеспечения свобод в Алжире, опубликованная в четверг, "сорвала маски" с группы депутатов, которые хотят посеять смуту в стране и помешать намеченным на 12 декабря президентским выборам. Об этом, как передает информационное агентство Algerie Press Service, заявил в субботу министр связи, официальный представитель правительства Хасан Рабхи, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Резолюция ЕП сорвала маски с группки парламентариев, желающих посеять смуту в Алжире и помешать намеченным на 12 декабря президентским выборам, по отношению к которым алжирский народ настроен положительно", - отметил он. "Алжирский народ отдает себе отчет в том, что против него замышляются заговоры, и полон решимости противостоять им, в частности, через участие в президентских выборах", - продолжил Рабхи.

"Подтверждая принцип невмешательства во внутренние дела других стран, взятый из Устава ООН, который каждый должен соблюдать, Алжир решительно не приемлет вмешательства в свои внутренние дела, что является неизменным принципом политики страны, проистекающим из ее славной истории и политической борьбы", - подчеркнул он.

Ранее Министерство иностранных дел Алжира осудило и отвергло "явное вмешательство ЕП во внутренние дела страны". В ведомстве подчеркнули, что республика "оставляет за собой право осуществить глобальный пересмотр отношений со всеми европейскими учреждениями".

"ЕП, подстрекаемый разнородной группой предвзято настроенных депутатов, позволил себе дерзкую вольность высказаться о проходящем в нашей стране политическом процессе в тот самый момент, когда алжирцы готовятся выбрать в демократической и прозрачной обстановке нового президента республики", - отмечалось в коммюнике МИД.

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