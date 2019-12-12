Моралес поблагодарил Аргентину за предоставление убежища

12 декабря 2019 21:15 (UTC+04:00)

Экс-президент Боливии Эво Моралес в четверг поблагодарил правительство Аргентины за предоставление ему политического убежища, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Месяц назад я прибыл в Мексику - братскую страну, которая спасла мне жизнь, я был подавлен и надломлен. Сейчас я прибыл в Аргентину, чтобы продолжить бороться ради самых уязвимых и объединения нашей большой родины (Латинской Америки), я чувствую в себе силы и вдохновение. Я благодарю Мексику и Аргентину за помощь и солидарность", - написал он в Twitter.

Ранее глава МИД Аргентины Фелипе Сола сообщил, что Моралес, который после отставки с поста президента получил политическое убежище в Мексике, прибыл в Аргентину, чтобы остаться на территории республики. По словам министра, власти республики предоставят ему политическое убежище.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на должность и.о. главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров.

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