Моралес в Аргентине будет жить недалеко от границы с Боливией

14 декабря 2019 07:21 (UTC+04:00)

Экс-президент Боливии Эво Моралес будет жить в аргентинском городе Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оран, который находится менее чем в часе езды от границы с Боливией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает аргентинское издание Expreso de Salta.

По информации издания, Моралес поселится в городе на следующей неделе, откуда будет руководить президентской кампанией его партии "Движение к социализму" (MAS) на выборах 2020 года.

"Там же разместится бывший вице-президент Альваро Гарсия Линера, среди других 12 человек, которые работают вместе с экс-президентом", - отмечает издание.

Моралес будет проживать в Аргентине, которая предоставила ему политическое убежище, в доме, снятом в аренду, бывшего президента будет охранять федеральная полиция.

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