В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров

Премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Гладис Береджиклян объявила режим ЧС на следующие семь дней в связи с опасностью пожаров. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Sydney Morning Herald.

В Новом Южном Уэльсе живет треть населения Австралии. Столица штата - Сидней, крупнейший город страны. Из-за пожаров в последние недели мегаполис регулярно затягивает плотным дымом.

Режим ЧС в Новом Южном Уэльсе объявляют уже второй раз с начала сезона пожаров. Природные пожары разгорелись с новой силой в начале ноября. Есть жертвы. Уничтожены уже более миллиона гектаров леса, в том числе места обитания коал.

Вторник стал самым жарким днем в Австралии. Средняя температура по стране составила +40,9. Предыдущий рекорд был установлен седьмого января 2013 года, тогда температура поднялась до 40,3 градусов.

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