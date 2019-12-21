Власти Боливии предупредили о незамедлительном аресте Моралеса при пересечении границы

21 декабря 2019 06:35 (UTC+04:00)

Бывший президент Боливии Эво Моралес будет незамедлительно арестован, если пересечет границу страны. Об этом заявил в пятницу министр юстиции и транспарентности институтов власти Альваро Коимбра, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ордер на арест экс-президента уже выдан, миграционная служба по всей Боливии предупреждена, как и аэропорты, и все другие места, которых это касается. Если гражданин Эво Моралес въедет в страну, он будет арестован", - приводит слова Коимбры агентство Agencia Boliviana de Información.

Как также сообщил Коимбра, правительство Боливии обратилось в международные организации с просьбой дать правовую оценку действиям Моралеса в Аргентине, предоставившей ему убежище. "Мы отправляем обращения через МИД по поводу нарушения международных соглашений господином Эво Моралесом, который выступает с политическими заявлениями", - добавил он.

В среду министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо опубликовал в Twitter документ с решением о выдаче ордера на арест Моралеса в рамках расследования уголовного дела о подстрекательстве к мятежу, терроризме и финансировании терроризма. Сам Эво Моралес заявил, что выданный прокуратурой ордер на его арест противоречит конституции, так как парламент не провел голосование по его отставке, а значит формально он остается президентом и в его отношении не может начата обычная процедура уголовного преследования.

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