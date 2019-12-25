В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,0

25 декабря 2019 00:30 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Колумбии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 19.03 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 33 километрах к востоку от населенного пункта Гранада. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Вслед за этим землетрясением в 19.19 по времени UTC были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,8. По данным USGS, эпицентр располагался на удалении примерно 47 километров от населенного пункта Гранада, очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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