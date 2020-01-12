Новым премьер-министром Мальты избран сын бывшего президента

12 января 2020 06:19 (UTC+04:00)

Юрист и депутат парламента Мальты Роберт Абела избран новым главой мальтийского правительства. Об этом в воскресенье сообщило агентство AFP, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, 42-летнего Роберта Абелу выбрали лидером правящей Лейбористской партии, что автоматически делает его премьер-министром страны. Новый премьер - сын бывшего президента Мальты Джорджа Абелы, который занимал пост главы государства с 2009 по 2014 год.

В декабре бывший премьер Мальты Джозеф Мускат заявил, что подаст в отставку с поста главы правительства и Лейбористской партии 12 января 2020 года. Такое решение он принял на фоне скандала вокруг расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая утверждала, что правящие круги Мальты и семья Муската связаны с "теневыми фондами". Позже он уточнил, что будет исполнять "текущие обязанности" до определения нового лидера.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Премьер Чехии: ЕС должен призвать США и Иран воздержаться от эскалации напряженности
Европа 5 января 21:20
Премьер-министр Азербайджана выразил соболезнования казахскому коллеге
Политика 27 декабря 2019 16:58
На Кубе впервые с 1976 года назначен премьер-министр
Другие страны 22 декабря 2019 17:29
В Ливане отложили консультации по кандидатуре премьера
Арабские страны 9 декабря 2019 01:13
В Финляндии избрана самая молодая премьер-министр страны
Европа 9 декабря 2019 00:36
Правительство Мальты провело экстренное заседание в связи с убийством журналистки
Европа 29 ноября 2019 05:35
Лента новостей
Второй день в США бушует снежный шторм
США 06:02
Абэ призвал к сдержанности всех участников конфликта вокруг Ирана
Другие страны 05:55
Британский министр опасается, что Лондон не сможет рассчитывать на США в области обороны
Европа 05:08
В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся
Арабские страны 04:38
Елизавета II созвала совещание для разрешения кризиса, вызванного решением принца Гарри
Европа 04:19
Бывший посол Ирана в России назначен верховным советником главы иранского МИД
Политика 03:59
Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
Европа 03:36
Футбольный клуб "Малага" уволил главного тренера
Европа 03:14
Правящая партия Тайваня одержала победу на парламентских выборах
Другие страны 02:55