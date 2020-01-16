В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа

16 января 2020 05:13 (UTC+04:00)

Первый случай пневмонии неизвестного происхождения зафиксирован в Японии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило агентство Киодо.

К этому часу известно, что заболевший – китаец. Он проживает в префектуре Канагава и уже выписался из больницы. Его анализы на новый тип коронавируса дали положительный результат. Он не так давно был в Ухани, где зафиксирована вспышка этого заболевания.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. По состоянию на 11 января медики зарегистрировали 41 случай заболевания новым типом коронавируса, один человек скончался, несколько сотен человек, в том числе медицинский персонал, имевший тесный контакт с заболевшими, взяты под наблюдение.

Большинство заболевших имеют отношение к оптовому рынку морепродуктов, сравнительно небольшое число пациентов отрицают, что появлялись на этом рынке, в отдельных случаях пациенты имели контакт с заболевшими, сообщает агентство.

Ранее глава подразделения новых заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что новый тип коронавируса, зарегистрированный в Ухани, может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку. В ВОЗ также призвали не вводить никаких ограничений на торговлю или перемещение людей между странами после обнаружения нового коронавируса. Однако государства должны быть готовы быстро диагностировать новое заболевание и предоставить пациентам необходимое лечение.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

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