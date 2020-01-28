В Чаде шесть силовиков погибли, 10 получили ранения при атаке боевиков

28 января 2020 06:15 (UTC+04:00)

Шесть военнослужащих погибли, десять получили ранения в результате атаки боевиков в Чаде, сообщает местное издание Al Wihda со ссылкой на источники в военных кругах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, столкновение боевиков с военнослужащими армии Чада произошло в понедельник днем в районе острова Тетева на озере Чад.

Как сообщает источник, боевики, предположительно, являлись членами группировки "Боко Харам".

"Боко Харам" - радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Чаде девять человек погибли в результате теракта
Другие страны 20 января 20:24
В Нигере число погибших при атаке на армейский лагерь достигло 89
Другие страны 12 января 00:09
В Кении трое американцев погибли при атаке военной базы боевиками
Другие страны 6 января 01:33
В Буркина-Фасо в результате атаки боевиков погибли 35 мирных жителей
Другие страны 25 декабря 2019 02:47
В Идлибе 17 сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков
Арабские страны 20 декабря 2019 23:17
Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо
Арабские страны 17 декабря 2019 23:15
Лента новостей
Empire State Building подсвечен в честь Коби Брайанта
США 06:02
Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 106
Китай 05:28
На северо-востоке Алжира разбился истребитель Су-30
Арабские страны 04:47
Турецкая военная колонна пересекла границу с Сирией и направляется на юг Идлиба
Турция 04:35
Компания Apple разрабатывает компьютер iMac из стекла
В мире 03:33
В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
Европа 03:06
В Турции задержаны около 130 нелегалов
Турция 02:51
В Армении девять человек отравились угарным газом в ресторане
Армения 02:20
Радикалы устроили беспорядки в Барселоне
Европа 02:03