В Чаде шесть силовиков погибли, 10 получили ранения при атаке боевиков

Шесть военнослужащих погибли, десять получили ранения в результате атаки боевиков в Чаде, сообщает местное издание Al Wihda со ссылкой на источники в военных кругах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, столкновение боевиков с военнослужащими армии Чада произошло в понедельник днем в районе острова Тетева на озере Чад.

Как сообщает источник, боевики, предположительно, являлись членами группировки "Боко Харам".

"Боко Харам" - радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

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