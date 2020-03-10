В Чили из аэропорта украли более 15 миллионов долларов
Полиция Чили расследует ограбление в аэропорту Сантьяго, преступники похитили более 15 миллионов долларов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"От 7 до 10 человек проникли в зону складов аэропорта и похитили деньги из грузовика компании, перевозящего ценности", - сообщает телеканал 24 Horas.
Были похищены 14 миллионов долларов и миллион евро. Это примерно 13 миллиардов чилийских песо.
Преступники установили своеобразный рекорд. В 2014 году похитителям удалось украсть 6 миллиардов чилийских песо.
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