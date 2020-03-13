В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню. Об этом пишет газета New York Post, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам специалиста, для этого необходимо, чтобы страны мобилизовали все силы для борьбы с пандемией коронавируса Covid-19. Он считает, что при таком условии для победы потребуются считанные месяцы.

"Я призываю все страны следовать инструкциям Всемирной организации здравоохранения и прилагать усилия на национальном уровне", - отметил Чжун Наньшань.

Он считает, что наступление теплых месяцев может помочь замедлить распространение вируса.

"Моя оценка основана на сценариях, согласно которым все страны принимают позитивные меры", - подчеркнул эксперт.

Чжун Наньшань заключил, что пандемия нового коронавируса может продлиться дольше, если некоторые страны не воспримут всерьез опасность вируса и не примут необходимые меры борьбы.