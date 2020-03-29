За сутки коронавирусом в Китае заразились 45 человек

Число заразившихся коронавирусом нового типа в Китае за последние сутки возросло на 45, количество смертей пациентов увеличилось на пять, выздоровели еще 477 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, все летальные исходы зафиксированы в провинции Хубэй. При этом за сутки там не зафиксировано ни одного нового случая инфицирования.

Общее число выявленных случаев заражения в стране за все время эпидемии достигло 81 439, умерли 3 300. Лишь один случай инфицирования оказался не завозным.