В Бурунди зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом
Первый пациент, у которого был диагностирован новый коронавирус, умер в Бурунди. Сообщение об этом опубликовано в понедельник в Twitter на странице министерства здравоохранения и борьбы против СПИДа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Человек, чей тест на коронавирус оказался положительным, был помещен в отделение интенсивной терапии больницы Кира (лечебное учреждение в бывшей столице страны городе Бужумбура - прим. ТАСС) и умер от осложнений, связанных с другими патологиями", - говорится в тексте.
Согласно последним данным, в Бурунди зафиксированы три случая заражения коронавирусом.
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