МВД Египта уничтожило 18 боевиков в ходе спецоперации на Синае

В ходе спецоперации сил безопасности Египта на Синайском полуострове были уничтожены не менее 18 боевиков, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Служба национальной безопасности получила разведданные о том, что группа террористов засела в одном из домов в населенном пункте Бир аль-Абед и вынашивала там противоправные планы", - говорится в сообщении министерства внутренних дел Египта.

В ходе штурма здания спецподразделениями было уничтожено 18 боевиков.

На месте нахождения террористов изъяты два пояса смертника, 13 единиц автоматического оружия и три взрывных устройства, отметило МВД Египта.