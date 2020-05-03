МВД Египта уничтожило 18 боевиков в ходе спецоперации на Синае
В ходе спецоперации сил безопасности Египта на Синайском полуострове были уничтожены не менее 18 боевиков, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
"Служба национальной безопасности получила разведданные о том, что группа террористов засела в одном из домов в населенном пункте Бир аль-Абед и вынашивала там противоправные планы", - говорится в сообщении министерства внутренних дел Египта.
В ходе штурма здания спецподразделениями было уничтожено 18 боевиков.
На месте нахождения террористов изъяты два пояса смертника, 13 единиц автоматического оружия и три взрывных устройства, отметило МВД Египта.
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