У берегов Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в понедельник у берегов Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр располагался в 259 км к северо-западу от населенного пункта Саумлаки. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.