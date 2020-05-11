У берегов Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в понедельник у берегов Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр располагался в 259 км к северо-западу от населенного пункта Саумлаки. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.
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