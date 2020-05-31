Два человека пострадали в результате взрыва в столице Колумбии
По меньшей мере два человека получили ранения в результате взрыва, который произошел в столице Колумбии. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция La FM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инцидент произошел в воскресенье на рассвете в одном из центральных районов Боготы. Взрывное устройство было заложено перед зданием фабрики, производящей маски для лица. В результате детонации два человека получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в ближайшую больницу.
Власти начали расследование. По предварительным данным, инцидент мог стать следствием разборок между преступными группировками.
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