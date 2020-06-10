Умер президент Бурунди Пьер Нкурунзиза
Умер президент Бурунди Пьер Нкурунзиза. Об этом сообщает правительство страны, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".
Ему было 55 лет.
Сообщается, что причиной смерти стал сердечный приступ.
Нкурунзиза занимал пост главы страны с 2005 года, его президентский срок истекал в августе.
20 мая 2020 года в Бурунди прошли выборы. Нкурунзиза принял решение не выдвигать свою кандидатуру. Победителем на выборах стал кандидат от правящей партии CNDD-FDD Эварист Ндайшиемие с 68,72% голосов.
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