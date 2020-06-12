В Токио поезд сошел с рельсов

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Токио в пятницу утром. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что инцидент произошел в районе станции Аото, с рельсов сошел поезд, следовавший в столичный аэропорт Нарита. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося, движение по этой железнодорожной ветке временно приостановлено.