Японию призвали не сбрасывать воду с АЭС "Фукусима-1" в океан

Американский океанолог Кен Бюсселер, один из ведущих экспертов в изучении экологических последствий аварии на АЭС "Фукусима-1", призвал власти Японии не сбрасывать воду со станции в океан и предложил провести дополнительные исследования ее изотопного состава. Его письмо опубликовал научный журнал Science, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас наши японские коллеги сосредоточены на замерах доли трития в баках, где содержится эта вода, и они игнорируют то, что в ней есть другие радиоактивные изотопы. Нужно сначала удалить их из воды, а потом уже принимать решения. От этого будет напрямую зависеть состояние дна океана и здоровье бесчисленного множества людей", – пишет исследователь.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда удар цунами вывел из строя системы энергоснабжения и охлаждения станции. В результате ядерное топливо в реакторах трех энергоблоков расплавилось и прожгло их защитные корпуса. Произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, значительная часть которых попала в океан и в почву окружающих АЭС регионов Японии.

Кен Бюселлер, ведущий научный сотрудник Океанографического института в Вудс-Хоул (США), еще в июне 2011 года провел первые наблюдения за тем, как они распространялись по прибрежным районам Японии. Он собирал образцы воды с разных глубин Тихого океана, а также ловил рыбу, живущую у его поверхности и дна.

Его наблюдения показали, что концентрация радионуклидов в образцах была относительно низкой, но на протяжении примерно четырех лет после аварии при этом она росла. Это говорит о наличии неких утечек из неизвестных источников. Эти утечки, как пишет Бюсселер, продолжаются до сих пор. Однако концентрация радионуклидов во всех недавно проанализированных образцах воды и рыбы по-прежнему находится на достаточно низком уровне.

Наследие "Фукусимы"

Гораздо больше волнений и опасений, по мнению ученого, вызывают рекомендации его японских коллег. В начале этого года они опубликовали отчет, в котором рекомендуют слить в океан воду, которая сейчас хранится в тысяче специальных баков на промплощадке атомной станции.

В этих емкостях хранится как та вода, которую постоянно закачивают внутрь поврежденных реакторов для их охлаждения, а также грунтовые воды, которые вступали в контакт с расплавленным топливом. За последние десять лет в баках накопилось более миллиона тонн подобной жидкости, значительная часть которой была пропущена через систему очистки APLS. В результате этого большая часть радионуклидов была удалена, однако вода по-прежнему остается загрязненной.

В декабре прошлого года компания TEPCO опубликовала последние замеры уровня радиоактивности этих очищенных вод. Опираясь на концентрацию трития в воде, японские ученые рекомендовали руководству компании и правительству Японии задуматься о том, чтобы слить эту жидкость в океан, так как к лету 2022 года баки полностью заполнятся.

Бюселлер считает подобные планы преждевременными и ошибочными. Дело в том, что они не учитывают, что в воде, по замерам самой TEPCO, есть не только тритий, но и более долгоживущие радионуклиды, такие как кобальт-60, углерод-14 и стронций-90. Многие из этих элементов будут оседать на дне океана или скапливаться в организме рыб и других обитателей морей, последствия чего предсказать пока невозможно.

Поэтому океанолог призвал TEPCO и власти Японии не торопиться с решением и всесторонне изучить изотопный состав воды из всех баков, а не только некоторых из них, как это было сделано в 2019 году. Подобные замеры покажут, насколько они опасны для природы и человека и как с ними следует поступить, подытожил ученый.