Число погибших при жесткой посадке в Индии достигло 15
По меньшей мере 15 человек, включая пилота, погибли в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India Express в городе Кожикоде (штат Керала) в пятницу. Об этом сообщил в пятницу телеканал News 18 со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, травмы во время приземления лайнера получили 123 человека. На место происшествия прибыли медики и пожарные.
Ранее AFP сообщало о 14 погибших в результате инцидента. По информации телеканала NDTV, еще четыре человека по-прежнему остаются внутри самолета.
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