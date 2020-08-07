Число погибших при жесткой посадке в Индии достигло 15

По меньшей мере 15 человек, включая пилота, погибли в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India Express в городе Кожикоде (штат Керала) в пятницу. Об этом сообщил в пятницу телеканал News 18 со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, травмы во время приземления лайнера получили 123 человека. На место происшествия прибыли медики и пожарные.

Ранее AFP сообщало о 14 погибших в результате инцидента. По информации телеканала NDTV, еще четыре человека по-прежнему остаются внутри самолета.