В тюрьмах Эквадора объявили ЧП для борьбы с мафией

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что объявляет чрезвычайное положение в тюрьмах страны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В связи с серьезными событиями я объявил чрезвычайное положение в тюрьмах страны с тем, чтобы вооруженные силы страны присоединились к контролю за мафиями, которые создают хаос в пенитенциарных учреждениях. Мы продолжаем бороться с преступностью на всех фронтах!" - написал Морено в своем твиттере.

На прошлой неделе в результате беспорядков в одной из тюрем страны погибли по меньшей мере 11 человек. Еще 15 человек, включая полицейских, пострадали.