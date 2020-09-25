В Китае за сутки выявили восемь ввозных случаев заражения коронавирусом

Китайские медики за минувшие сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом, все инфицированные прибыли в Китай из-за рубежа. Согласно опубликованному в пятницу сообщению Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, летальных исходов за 24 часа не зафиксировано, девять человек выписаны из медучреждений, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Из восьми новых случаев заражения четыре выявлено в Шанхае, два - в провинции Гуандун, по одному - в Пекине и провинции Сычуань. С начала пандемии власти КНР зафиксировали среди прибывших из-за рубежа 2 773 заболевших, из которых 2 607 уже выздоровели и выписаны из медучреждений, 166 проходят лечение (состояние троих из них оценивается как тяжелое). Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

По данным на полночь 25 сентября, общее число подтвержденных случаев вызываемого коронавирусом заболевания в материковом Китае (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня) достигло 85 322, умерли 4 634 человека, 80 522 выздоровели и выписаны из больниц. Согласно данным властей, всего в Китае насчитывается 166 так называемых активных случаев заболевания, в их числе три пациента в тяжелом состоянии.