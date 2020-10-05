Мадуро пожелал выздоровления Трампу, но назвал его врагом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пожелал выздоровления "врагу Венесуэлы" президенту США Дональду Трампу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не хотим, чтобы кто-либо болел. И выражаем нашу человеческую солидарность президенту США, беспощадному врагу Венесуэлы, но желаем ему выздоровления", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter. "Надеюсь, это все сделает его более вдумчивым и гуманным", - добавил Мадуро.

Он высказал точку зрения, что Трамп заболел в том числе из-за того, что в США не все носят защитные маски. "Он, к сожалению, недооценил меры предосторожности", - утверждает президент Венесуэлы.

Трамп в ночь на пятницу сообщил в Twitter, что у него и у его супруги Меланьи выявлен коронавирус. В пятницу вечером глава государства прибыл в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Как пояснила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, в качестве меры предосторожности Трамп проведет ближайшие дни в этом медицинском учреждении, продолжая работать оттуда. Перед вылетом в госпиталь американский лидер разместил в Twitter видеообращение, в котором заверил, что у него и Меланьи все хорошо.