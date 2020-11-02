Для избрания президента Молдове потребуется второй тур выборов
Для избрания президента Молдовы потребуется второй тур выборов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
После обработки 79% протоколов, действующий глава государства Игорь Додон набирает 36,09% голосов, его главный конкурент, лидер проевропейской оппозиции Майя Санду – 31,31% голосов.
1 ноября в Молдавии прошли президентские выборы. Явка превысила необходимы порог в 33,33%, выборы признаны состоявшимися.
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