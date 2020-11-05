В Японии девять детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
По меньшей мере девять детей пострадали в результате ДТП со школьным микроавтобусом, которое произошло в четверг в японской префектуре Ниигата на берегу Японского моря. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что микроавтобус съехал в кювет и перевернулся в районе города Садо. Водитель рассказал полиции, что на дорогу внезапно выбежало дикое животное. Он попытался его объехать и не справился с управлением.
Все девять детей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
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