В Мексике перевернулся автобус с оппозиционерами

Автобус, перевозивший участников митинга, организованного общественной организацией "Национальный фронт против Андреса Мануэля Лопеса Обрадора" (президента страны), перевернулся в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. В ДТП погибли два человека, более 20 получили травмы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Транспортное средство следовало из Мехико. На место происшествия прибыли несколько бригад спасателей и медиков, которые оказали пассажирам первую помощь.

По словам свидетелей, водитель автобуса превысил скоростной режим и не справился с управлением. Региональная прокуратура приступила к расследованию обстоятельств автокатастрофы.