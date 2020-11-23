В Мексике перевернулся автобус с оппозиционерами
Автобус, перевозивший участников митинга, организованного общественной организацией "Национальный фронт против Андреса Мануэля Лопеса Обрадора" (президента страны), перевернулся в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. В ДТП погибли два человека, более 20 получили травмы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Транспортное средство следовало из Мехико. На место происшествия прибыли несколько бригад спасателей и медиков, которые оказали пассажирам первую помощь.
По словам свидетелей, водитель автобуса превысил скоростной режим и не справился с управлением. Региональная прокуратура приступила к расследованию обстоятельств автокатастрофы.
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