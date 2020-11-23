Мадуро назвал участие венесуэльцев в выборах лучшим подарком
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что участие венесуэльцев в парламентских выборах, намеченных на 6 декабря, станет лучшим подарком на его день рождения, который будет отмечаться 23 ноября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он сказал во время выступления по государственному телевидению.
"Если вы хотите сделать подарок на мой день рождения, то 6 декабря всей семьей идите на выборы", - заявил в Мадуро.
Президент Боливарианской Республики добавил, что 23 ноября также готов получать поздравления. Мадуро исполняется 58 лет.
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