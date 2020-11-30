Мадуро опубликовал свой номер и призвал добавлять его в чаты в мессенджерах
Президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал свой номер и призвал соотечественников добавлять его в чаты в мессенджерах. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter главы государства, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Он подчеркнул, что включается в борьбу за правду о Венесуэле в Telegram и WhatsApp. «Вот мой телефон — 04262168871, включайте меня в свои группы», — написано в публикации.
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