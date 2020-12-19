Спецслужбы Пакистана предотвратили серию терактов на северо-западе страны

Силы безопасности Пакистана сорвали попытку серии терактов в Пешаваре, административном центре северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом в субботу сообщает агентство APP, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе операции пакистанских силовых ведомств в Пешаваре были обнаружены и арестованы четверо экстремистов из запрещенной группировки "Лашкар-и-Ислам", а также восемь их пособников из числа местных жителей. У террористов обнаружены пояса смертников и самодельные взрывные устройства", - заявили представители антитеррористического управления Министерства внутренних дел Пакистана.

По их данным, боевики планировали взрывы в местах массового скопления людей в Пешаваре, а также покушения на правительственных служащих и полицейских.