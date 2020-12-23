В Тихом океане у берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано в среду у берегов Мексики в восточной части Тихого океана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его оценкам, эпицентр стихии располагался на расстоянии 1015 км к югу от города Акапулько (население 673 тыс. человек). Очаг землетрясение залегал на глубине 10 км.

Информации о разрушениях не поступало.

Этот район характеризуется высокой сейсмической и вулканической активностью.