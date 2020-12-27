26 человек пострадали в ДТП на Кубе

Пассажирский автобус перевернулся в окрестностях населенного пункта Контрамаэстре провинции Сантьяго-де-Куба в восточной части Кубы. В результате ДТП по меньшей мере 26 человек получили травмы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в воскресенье газета Granma.

По ее данным, причиной падения автобуса в кювет стали технические неисправности. Все пострадавшие получают медицинскую помощь в местных больницах.