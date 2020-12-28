Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Чили

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано в Тихом океане у берегов Чили. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр находился в 163 км к западу от города Вальдивия (население около 133 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные об угрозе цунами и разрушениях не поступали.