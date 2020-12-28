Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Чили
Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано в Тихом океане у берегов Чили. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр находился в 163 км к западу от города Вальдивия (население около 133 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.
Данные об угрозе цунами и разрушениях не поступали.
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