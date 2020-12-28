В Японии началось извержение вулкана
Правительство Японии создало кризисный штаб в связи с начавшимся в понедельник на острове Суваносэ на юго-западе страны извержением вулкана Отакэ. В его недрах происходят взрывы, из кратера вместе с клубами пепла выбрасываются раскаленные камни на расстояние до 1,3 км. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило информационное агентство Kyodo.
Сведений о пострадавших или о разрушениях на острове не поступало. Местным жителям запрещено подниматься на вулкан.
Суваносэ - небольшой остров, на котором проживают 49 человек. Он расположен в 230 км к юго-западу от крупного города Кагосима на юго-западном японском острове Кюсю. В предыдущий раз извержение вулкана произошло там в 2009 году.
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