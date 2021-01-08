В Касабланке несколько дней продолжаются ливневые дожди

Двухэтажный дом обрушился в пятницу в Касабланке - самом крупном мегаполисе Марокко - вследствие непрекращающихся несколько дней проливных дождей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Происшествие случилось в районе Хай-Мохаммади. На месте ЧП работают сотрудники спасательных служб, пытающиеся вызволить людей, оставшихся под завалами. Сообщается, что погиб по меньшей мере один человек.

Продолжающиеся с начала текущей недели в северных и центральных районах Марокко обильные осадки спровоцировали значительные инфраструктурные и транспортные проблемы. Нанесен ущерб частному и государственному имуществу.

Как сообщили корреспонденту ТАСС жители промышленных районов Касабланки, "открытые пространства между домами залиты водой, они стали похожи на огромные бассейны". "В ряде районов затоплены подземные гаражи, туннели, кое-где система канализации не справляется с водой мутного цвета, которая бурным потоком выливается обратно на тротуары и проезжую часть", - отметили очевидцы.