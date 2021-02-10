Венесуэла получит первую партию вакцины "Спутник V" на следующей неделе

Первая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции нового типа "Спутник V" прибудет в Венесуэлу на следующей неделе.

Об этом сообщил во вторник президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

Ранее Мадуро заявил, что вакцина "Спутник V" показала стопроцентную эффективность в ходе клинических испытаний в Венесуэле. В декабре вице-президент южноамериканской страны Дельси Родригес сообщила о подписании с российской стороной соглашения о поставках "Спутника V" для вакцинации населения.